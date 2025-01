Justcalcio.com - Il Real Madrid aveva bisogno di un “campanello d’allarme” da parte dei tifosi, dice Ancelotti

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Carlonon vede alcun problema con gli scherni rivolti alla sua squadra da alcuni settori del tifo del.Ilè stato costretto ai tempi supplementari nello scontro di Copa del Rey di giovedì al Santiago Bernabeu, mentre il Celta ha recuperato da 2-0.Tuttavia, i Los Blancos hanno ritrovato la calma vincendo 5-2 e avanzando ai quarti di finale, con l’adolescente Endrick che ha segnato due volte.La partita è stata la prima delda quando è stato battuto 5-2 dal Barcellona in dieci nella Supercopa de Espana la scorsa settimana, eha suggerito che la frustrazione deideve fungere da “” per la sua squadra.