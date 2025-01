Lanazione.it - Non sapeva di essere incinta, invece è nata Michela: “Pensavamo fosse un problema alimentare”

Lucca, 16 gennaio 2025 – “Gli altri hanno tempo mesi per abituarsi all’idea diventare padri, vorrà dire che farò un corso accelerato, perché da non sapere nulla ad avere una figlia è trascorso solo un giorno.”. Giacomo Paoli, originario di Montecarlo (parente di Duilio Paoli che gestiva il negozio di calzature in centro), adesso residente a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio, di professione pizzaiolo in un locale di piazza Napoleone a Lucca, ha vissuto una storia davvero incredibile che lui stesso racconta. “La mia compagna Valentina, da tempo avvertiva del mal, che però attribuiva a problemi di stomaco. Per esempio, dopo aver mangiato la pizza, le si gonfiava l’addome. Gli stessi sintomi di un’intossicazioneche però andava e veniva, perché si sono alternati momenti in cui stava bene.