Calciomercato.it - Inzaghi apre al mercato: “Ne parliamo con la società. Frattesi ha un problemino”

Leggi su Calciomercato.it

L’Inter frena e non va oltre il pareggio contro il Bologna: l’analisi dell’allenatore nerazzurro in conferenxza stampaSimoneè furioso alla fine di Inter-Bologna, con l’Inter costretta a frenare nel recupero di campionato pareggiato davanti al pubblico amico di San Siro.Simone(Lsse) – Calcio.itL’allenatore nerazzurro mostra tutta la sua amarezza a fine gara davanti ai microfoni: “Non siamo per niente contenti, anche se non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Affrontavamo un avversario di valore perché il Bologna è una squadra organizzata e ha fatto un’ottima gara”, sottolineain conferenza stampa. Il tecnico di casa si sofferma poi sul momento di tensione in campo: “Con Italiano non è successo nulla, c’è un grande rapporto e rispetto. C’è stato un po’ di nervosismo alla fine, sono corso verso l’arbitro perché avevo paura che i miei giocatori potessero incappare in quale squalifica”.