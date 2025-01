Liberoquotidiano.it - Giovani e imprese: semplici risorse o leve per il cambiamento?

Negli ultimi anni, il tema del lavorole è diventato centrale nel dibattito pubblico e privato, sia a livello nazionale che internazionale. In Italia, dove il tasso di disoccupazionele è spesso tra i più alti d'Europa, il ruolo deinel mercato del lavoro assume un'importanza cruciale. Secondo i dati ISTAT, il tasso di disoccupazione tra idi età compresa tra i 15 e i 24 anni si attesta intorno al 23%, una cifra che evidenzia la necessità di politiche e iniziative capaci di valorizzare il talento delle nuove generazioni. In questo contesto, il coinvolgimento deinel mondo del lavoro non è soltanto una questione economica, ma anche culturale. Offrire opportunità a professionisti emergenti significa investire in idee fresche, nuove prospettive e una maggiore capacità di innovazione.