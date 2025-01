Formiche.net - Democrazia e sicurezza nell’era della policrisi. Cosa hanno detto Minniti e Salzano

La lectio magistralis tenutesi ieri 15 gennaio presso l’Auditorium “Prefetto Carlo Mosca”Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, ha dato il via all’apertura del corso di Alta Formazione “nazionale e geopolitica del Made in Italy”.Il corso, gestito dal direttoreSpes Academy Carlo Azeglio Ciampi e presidenteFondazione Aieses Valerio De Luca e coordinato dal sottoscritto Fabio Fioravanti Business Relationship Manager di Cassa Depositi e Prestiti, esplorerà il valore strategico del Made in Italy, il ruolo dello Stato nel proteggere e promuovere le sue eccellenze, e le sfide poste dalla competitività globale e dalle grandi transizioni economiche e tecnologiche in corso.Saranno esaminate sia l’importanza delle filiere produttive italiane nel contesto internazionale sia la necessità di una politica industriale che tuteli e sviluppi le eccellenze italiane come pilastro economico e di prestigio nazionale, nonché gli strumenti, come il Golden Power, le opportunità offerte dai flussi di investimento estero, le sfidedigitalizzazione e dell’impatto delle tecnologie emergenti come l’AI e il Quantum Computing.