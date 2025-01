Anteprima24.it - Accademia di Santa Sofia, lunedì al Comunale “Il Lago dei Cigni”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLa magia della danza classica internazionale arriva a Benevento con il prestigioso Balletto di Mosca, che metterà in scena il celebre capolavoro “Ildei”. L’appuntamento è fissato per20 gennaio alle ore 19 presso il suggestivo TeatroVittorio Emanuele. Lo spettacolo, quarto evento in programma all’interno della stagione artistica dell’di, con la collaborazione dell’Università degli Studi del Sannio e il conservatorio “Nicola Sala” di Benevento, rappresenta un’occasione unica per il pubblico locale di immergersi nella tradizione del balletto russo, una delle più rinomate al mondo. Considerata una delle più grandi opere del repertorio classico, “Ildei” è un viaggio emozionante tra amore, tradimento e redenzione, sulle iconiche musiche di Pëtr Il’i? ?ajkovskij.