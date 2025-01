Ilrestodelcarlino.it - Ristopro, un’altra big. C’è la Virtus Roma

Non c’è respiro in questa serie B Nazionale da 20 squadre con laFabriano che dopo essersi riscattata alla grande dal momento difficile domenica scorsa battendo in casa una big come la Pielle Livorno, è già costretta a tornare sul parquet questa sera per la ventunesima giornata del girone B. Alle ore 20.30 i biancoblù rendono visita abig, seppur neopromossa, la, erede della grande tradizione della capitale e della società che negli anni Ottanta fu capace di vincere sia lo scudetto che la Coppa dei Campioni. Altri tempi per il basket della capitale, che ora con la sua società più gloriosa sta faticosamente tentando di tornare al vertice.è reduce da una brutta sconfitta controdelle squadre più accreditate del girone, la Gema Montecatini: un ko che ci poteva stare ma preoccupante nelle proporzioni perché i laziali hanno ceduto 71-56 senza mai essere davvero in partita: non hanno brillato, ma sono stati senz’altro tra i migliori, due giocatori ben conosciuti dalle nostre parti come il marchigiano Marco Santiangeli (11 punti) per anni giocatore di Jesi e il bolognese Alberto Conti (il migliore con 13) che qualche stagione fa, prima che il covid fermasse il campionato, ebbe una fugace esperienza alla Goldengas Senigallia.