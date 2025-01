Romadailynews.it - Lazio: Bonafoni (Pd), approvato Odg per garantire il futuro del Check Point Plus

Leggi su Romadailynews.it

Oggi il Consiglio regionale del“haun mio ordine del giorno che impegna la Regione ala continuita’ e la qualita’ dei servizi offerti dal, un centro fondamentale per la prevenzione, la consulenza e l’assistenza alle persone affette o a rischio di contagio da Hiv. Questo provvedimento rappresenta un ulteriore passo concreto nella tutela della salute pubblica e nella lotta contro le disuguaglianze, rafforzando le azioni gia’ intraprese”.Marta, Consigliera regionale dele coordinatrice della Segreteria nazionale del Partito democratico con delega al Terzo settore e all’Associazionismo. “Gia’ in bilancio, infatti, e’ stato previsto uno stanziamento di 100 mila euro per sostenere le attivita’ del, e con l’approvazione di questo ordine del giorno la Regione si impegna a preservare lo standard dei servizi erogati, garantendo l’uso gratuito ed esclusivo della sede e sostenendo finanziariamente le progettualita’ future.