La nuova collana di iO Donna e Corriere della Sera è un viaggio in 20 romanzi nel mondo nipponico di oggi. Dal 16 gennaio. Tutti i titoli

Cominciamo benissimo. Il 16parte ladie iOche è una vera immersione nel Giappone contemporaneo. Curata dalla giornalista Anna Chiara Sacchiredazione Cultura del, raccoglie i successi più recentiletteratura nipponica, le storie più interessanti. A Tokyo festa per “Hello Kitty”: il Giappone celebra 50 anni di un’icona mondiale X Leggi anche › 35 libri da leggere (o regalare) a dicembre 2024 Dal bestseller Il primo caffègiornata di Toshikazu Kawaguchi, vera lezione di felicità (e parte di una piccola serie amatissima in tutto il) a Su un letto di fi ori di Banana Yoshimoto (23), che è un delicato inno alla speranza, a Il sicario che non voleva uccidere (ma dedicarsi più serenamente a moglie e fi glio) di Isaka K? tar? (30).