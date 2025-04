Vittima di codice rosso rincasa e si ritrova davanti l' ex che la minaccia di morte I Carabinieri arrestano l' uomo

Carabinieri di Ronco hanno arrestato un 49enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Tutto ha avuto inizio quando una donna, già Vittima di codice rosso, ha allertato gli uomini dell'Arma per segnalare che, al suo rientro a casa dopo alcuni giorni di assenza, aveva trovato all'interno.

