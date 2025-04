Denza porta alla Design Week la sua idea di innovazione

portante riflessione: che ruolo ha il Design nell’umanizzare l’innovazione? Wired.it - Denza porta alla Design Week la sua idea di innovazione Leggi su Wired.it Il brand ha condiviso una visione di mobilità premium e sostenibile. Nel talk con Yves Béhar, Ai Fengjie e Luca Zorloni, moderato da Monica Maggioni, si è aperta una imnte riflessione: che ruolo ha ilnell’umanizzare l’

Denza porta alla Design Week la sua idea di innovazione. FUORISALONE 2025 ecco la guida agli eventi della MILANO DESIGN WEEK. Denza Z9 GT: il debutto europeo del brand Premium di BYD comincia dalla Milano Design Week. Design Week, Denza Z9Gt look europeo e high tech da primato. DENZA arriva alla Brera Design Week 2025: dove l'eleganza incontra la tecnologia. BYD porta in Italia la soluzione definitiva per il parcheggio “zero sbatti”, si chiama Denza Z9. Ne parlano su altre fonti

Denza: alla Design Week debutta in Europa il marchio premium di Byd - Denza arriva nel nostro continente con due modelli dalle finiture curate e ricchi di tecnologie innovative, tra cui lo sterzo posteriore indipendente ... (gazzetta.it)

Design Week, Denza Z9Gt look europeo e high tech da primato - Che gli obiettivi di Denza (il brand premium del colosso cinese BYD) per l'Europa siano ambiziosi lo si rileva chiaramente dalla gamma con cui verrà attuata la prima parte del piano, già nel corso del ... (ansa.it)

BYD porta in Italia la soluzione definitiva per il parcheggio “zero sbatti”, si chiama Denza Z9 - Direttamente dalla Milano Design Week, BYD presenta la nuova elettrica Denza Z9 e la sua funzione per chi, quando parcheggia, non ha voglia di fare mille manovre ... (automoto.it)