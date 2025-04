The Couple Antonino Spinalbese nei guai il rimprovero della regia!

Couple'? Allora preparati, perché questa volta i protagonisti sono stati decisamente scatenati, anche se con qualche limite! Rispetto al 'Grande Fratello', le coppie sembrano più tranquille, ma c'è sempre qualcuno pronto a far parlare di sé.Il Richiamo degli Autori: Cosa è Successo Davvero?Antonino Spinalbese, insieme a Brigitta Boccoli, ha decisamente esagerato durante la puntata di ieri. I due sono saliti sul piano cottura della cucina, invitando gli altri concorrenti a fare lo stesso. Un comportamento che ha subito scatenato la reazione di Manila Nazzaro e il richiamo degli autori in confessionale.Antonino già richiamato dal confessionale perché vuole mettersi una gonna ma senza mutande quest'uomo mi uccide#theCouple pic.

