Meloni, l'astio per Milano e il "bidone" tirato al Salone del Mobile

Diciamolo: a Giorgia, romana,proprio non va giù. Che poi è l’opinione della maggioranza di chi abita nell’Urbe, e pure di chi è eletto in parlamento dal Po in giù (ma persino i veneti della Lega hanno un certo astio contro i milanesi, basta sentirli quando escono da Montecitorio e da Palazzo Madama). In più a Palazzo Marino c’è il sindaco del Partito democratico Beppe Sala, il che non contribuisce a rendere più simpatica la città agli occhi della premier. Anche la storia della presenza (saltata) della presidente del Consiglio aldelsi inquadra in questo scenario: la voglia di andarci c’era, perché alla fine sempre di business si tratta, e di Made in Italy, anche per sgravare il ministro “competente” Adolfo Urso da un impegno. E infatti l’appuntamento era stato messo nell’agenda di Palazzo Chigi, comunicandolo alla stampa, salvo poi annullare tutto qualche ora dopo, precipitosamente, con un dietrofront nello stile di Donald Trump sull’inversione a U dei dazi.