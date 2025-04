Internews24.com - Calciomercato Inter, è duello totale col Bayern per Luis Henrique! I nerazzurri preparano l’offerta al Marsiglia: la bomba dalla Francia

di Redazione, ècolper! Ial: i dettagliL’obiettivo numero uno per ilsulla fascia destra sembra essere. Lo stesso Beppe Marotta ha recentemente confermato l’esse nei confronti del calciatore di proprietà dell’Olympique. Sulle tracce del brasiliano anche altri club europei, ma il vero concorrente per ipare sia ilMonaco. Questo quanto riportatoda Footmercato.– «Come vi abbiamo rivelato la settimana scorsa, suè in corso una vera e propria battaglia. L’esterno brasiliano dell’OM, protagonista della miglior stagione della sua carriera (9 gol e 7 assist in 30 partite), è diventato un punto fermo del club marsigliese.