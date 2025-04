Tunnel Fontanabuona Giampedrone | Nei primi sei mesi del 2026 l' avvio del cantiere

primi mesi del 2026 l'avvio del cantiere del primo lotto per avere il Tunnel della Fontanabuona operativo fra il. Genovatoday.it - Tunnel Fontanabuona, Giampedrone: "Nei primi sei mesi del 2026 l'avvio del cantiere" Leggi su Genovatoday.it "Credo che il 2025 sarà l'anno in cui si concluderà l'iter autorizzativo, dopo l'esito positivo della Valutazione di Impatto ambientale nazionale poche settimane fa. Traguardiamo neidell'deldel primo lotto per avere ildellaoperativo fra il.

