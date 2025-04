Scommesse illegali ben 12 calciatori indagati | le ultime

Scommesse illegali. Dopo i giorni dedicati alle tre competizioni europee, di fatto, questa sera torna il campionato di Serie A. Il primo match del trentaduesimo turno è quello tra il Milan e l'Udinese.Il Napoli di Conte, invece, giocherà lunedì sera contro l'Empoli. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle novità sul caso delle Scommesse illegali fatte da alcuni giocatori.Scommesse illegali, ecco i nomi dei giocatori coinvoltiCome riportato dal 'Corriere della Sera', infatti, ci sono ben 12 calciatori di Serie A indagati dalla Procura di Milano. Tra questi, oltre a Sandro Tonali e Nicolò Fagioli (giocatori da cui è partito tutto e che hanno già scontato delle squalifiche), ci sono Florenzi (Milan), Zaniolo (Fiorentina), Perin e McKennie (Juventus), Di Maria (Benfica), Bellanova (Atalanta), Ricci (Torino) e Matteo Cancellieri (Parma).

