Avvio dei lavori per la nuova rete idrica il governatore Schifani | Basta incompiute servono tempi certi

lavori del primo stralcio per la ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della rete idrica. Un opera imponente da circa 27 milioni di euro con fondi anticipati dalla Regione Sicilia su finanziamenti nazionali. Agrigentonotizie.it - Avvio dei lavori per la nuova rete idrica, il governatore Schifani: "Basta incompiute, servono tempi certi" Leggi su Agrigentonotizie.it Dopo decenni di attese e annunci di vario tipo, sono partiti ad Agrigento idel primo stralcio per la ristrutturazione e automazione per l’ottimizzazione della. Un opera imponente da circa 27 milioni di euro con fondi anticipati dalla Regione Sicilia su finanziamenti nazionali.

Avvio dei lavori per la nuova rete idrica, il governatore Schifani: "Basta incompiute, servono tempi certi".

