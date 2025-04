Lucchese richiesta di istanza di fallimento dai giocatori senza stipendio | ansia dei tifosi

Lucchese. Attesa per i bonifici, che il presidente Benedetto Mancini ha promesso ai giocatori, ormai da giovedì. Leggi su Calciomercato.com Non si placa il caos in casa. Attesa per i bonifici, che il presidente Benedetto Mancini ha promesso ai, ormai da giovedì.

Calcio, disastro serie C: arriva la richiesta di istanza di fallimento per la Lucchese. Lucchese, richiesta di istanza di fallimento dai giocatori senza stipendio: ansia dei tifosi. Serie C, calciatori Lucchese presentano istanza di fallimento. Lucchese, c’è la richiesta di istanza di fallimento. Ansia e attesa dei tifosi. Lucchese, Varetti presenta istanza di fallimento. Lucchese, i giocatori presentano l’istanza di fallimento: gli scenari per il girone B, effetti anche per il Milan Futuro. Ne parlano su altre fonti

Lucchese, c’è la richiesta di istanza di fallimento. Ansia e attesa dei tifosi - Lucca, 10 aprile 2025 – Ancora una giornata d’attesa in casa Lucchese. Attesa per i bonifici, che il presidente Benedetto Mancini, ha promesso ai giocatori, ormai da giovedì scorso, ma che ad oggi non ... (lanazione.it)

Calcio, disastro serie C: arriva la richiesta di istanza di fallimento per la Lucchese - Una stagione senza precedenti quella che sta vivendo la serie C dal punto di vista economico-finanziario. Già detto e scritto delle esclusioni di Turris e Taranto, degli ultimatum a Messina, delle ... (citynow.it)

Lucchese verso il fallimento: la squadra si rivolge al tribunale di Lucca - Fine corsa. Mentre la deriva societaria è ormai scontata, con l’avvio della procedura fallimentare, quella sportiva è ancora tutta da scrivere. Proviamo a mettere le cose in ordine. Ieri è stata smasc ... (lanazione.it)