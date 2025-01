Inter-news.it - Inzaghi: «Difficoltà a centrocampo. Problemino Frattesi, ma disponibile!»

Leggi su Inter-news.it

prima di Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha sottolineato l’importanza di questa partita. Poi un commento sulla condizione di Davidecon riferimento al calciomercato.PRIMA DELLA SFIDA – Simoneprima di Inter-Bologna, ha parlato così: «Stasera siamo pronti per quello che farà il Bologna. I calci d’angolo del Bologna? Sono dei particolari che fanno la differenza. Sappiamo delledi questa gara, un recupero in mezzo a tante partite. Affrontiamo una squadra in salute che ha perso solo una partita nelle ultime otto. Sta facendo bene da diversi anni, ha cambiato allenatore ma stanno facendo ottime prestazioni quindi ci vorrà un’ottima Inter. Sarà una partita molto fisica».Dai problemi in difesa a quelli aTANTI ASSENTI –sottolinea i diversi problemi causati dagli infortuni, poi si concentra su Davide: «Un po’ di infortuni? Abbiamo un po’ diin mezzo al campo, a dicembre li abbiamo avuti in difesa.