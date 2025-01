Anteprima24.it - FOTO/ Calcio a 5, Feldi Eboli: primo stop per le volpi che restano al comando della Serie A

Tempo di lettura: 3 minutiPrima o poi sapevamo che sarebbe arrivato questo momento. In un freddissimo martedì sera di gennaio, ladice addio allastorica di risultati utili consecutivi che si ferma a 12, frutto di 9 vittorie e 3 pareggi. Una sconfitta, quella subita al Palasele per 3-4 nel derby contro la Sandro Abate Avellino, che non intacca però la leadership delleancora saldamente alA e con la miglior difesa nonostante il poker subito dai lupi irpini.LA GARA – La, orfana di Selucio e Dalcin, come da abitudine preme subito il piede sull’acceleratore e si rende pericolosa con i tentativi di Liberti e Caponigro. Mossa a sopresa di mister Basile, che in fase offensiva schiera la sua squadra con il portiere di movimento mettendo in difficoltà letane che hanno però ancora le migliori occasioni prima con Etzi e poi con un tacco volante di Barra, neutralizzato da Parisi.