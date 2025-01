Lettera43.it - La Cina starebbe valutando di vendere TikTok a Elon Musk

Lastaun piano alternativo per salvaguardare la presenza dinegli Stati Uniti, coinvolgendo direttamentecome potenziale acquirente. Secondo quanto riportato da Bloomberg, i funzionari cinesi avrebbero avviato discussioni preliminari sulla possibile vendita delle operazioni statunitensi dell’app al miliardario già proprietario di X, nel caso in cui non si riuscisse a evitare il possibile divieto negli Stati Uniti. X potrebbe prendere il controllo delle operazioni statunitensi diLe fonti citate dal rapporto affermano che Pechino preferirebbe manteneresotto il controllo diretto della società madre ByteDance. Tuttavia, la situazione sembra in evoluzione, con la possibilità di una vendita forzata attraverso un processo competitivo o di un intervento governativo diretto.