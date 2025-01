Terzotemponapoli.com - Kvara al PSG: è quasi fatta

L’interesse del Paris Saint-Germain perdel Napoli sembra ormai destinato a concretizzarsi. Secondo il giornalista di Le Parisien, Christophe Berard, intervenuto a Radio Napoli Centrale, l’affare è in una fase avanzata. Nonostante il riserbo mostrato dal club parigino, martedì potrebbe rappresentare una data cruciale per la trattativa.Le cifre dell’accordo: tra soldi e contropartiteLa trattativa si aggira intorno ai 75 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere leggermente qualora il Napoli accettasse condizioni più flessibili. Berard sottolinea che il PSG avrebbe provato a includere Milan Skriniar come contropartita tecnica, ma il club partenopeo ha declinato l’offerta, poiché il giocatore non rientra nei piani di Rudi Garcia. Senza contropartite, il costo finale potrebbe stabilizzarsi intorno ai 70 milioni.