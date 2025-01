Thesocialpost.it - Giuseppe Pedrazzini trovato morto in un pozzo: confermate le condanne per la figlia e il genero

La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la condanna a 12 anni di carcere per Silviae Riccardo Guida, rispettivamentedi, il 77enne ril’11 maggio 2022 in una Cerrè Marabino di Toano, nell’Appennino Reggiano. Il, situato vicino alla casa della vittima, era stato sigillato con una pesante lastra di ferro.I due imputati, collegati in videoconferenza con l’aula, sono stati giudicati colpevoli di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona e truffa ai danni dello Stato. Durante il processo è emerso cheviveva in condizioni di isolamento, privato della possibilità di mantenere contatti con amici e parenti. La coppia, inoltre, avrebbe continuato a incassare la pensione dell’uomo anche dopo la sua morte, aggravando la loro posizione.