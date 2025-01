Unlimitednews.it - Agrigento Capitale Cultura, Scarpinato “Le polemiche noi le azzeriamo”

ROMA (ITALPRESS) – “Lenoi leperché il Presidente non può essere ovunque. La Sicilia vive un momento difficile e lui è sempre presente, proprio per questo si avvale dei suoi assessori e ha mandato me a rappresentare la Regione. I problemi si superano e noi siamo convinti di porre in essere sempre quello che abbiamo fatto, ovvero l’unicache conosciamo è quella delle idee che diventano azioni”. Così l’assessore regionale dei Benili e dell’Identità Siciliana, Francesco, a margine della presentazione, nella sede della stampa estera a Palazzo Grazioli, a Roma, del programma didella2025. “La Regione oggi è qui con il suo assessore su delega del presidente Schifani” aggiunge, sottolineando: “Siamo abituati a lavorare, ad andare avanti e a rendere grande la Sicilia.