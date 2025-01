Oasport.it - Sinner verrà assolto o condannato al TAS? L’analisi giudica di Ambesi: “A me sembra evidente”

Leggi su Oasport.it

Si terrà mercoledì 16 e giovedì 17 aprile a Losanna(sede del tribunale arbitrale per lo Sport) l’udienza per il ricorso della WADA contro l’assoluzione di Jannikper il caso Clostebol. In attesa del debutto del numero 1 al mondo agli Australian Open, questo è stato uno dei temi principali dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano.“A questo punto lui è sicuro di disputare i 1000 statunitensi ed eventualmente Montecarlo. È comunque un tema delicato, nel senso che ci sono delle tempistiche abituali e bisogna capire qual è la possibilità di essere operativo da parte del CAS. C’era una via per anticipare i tempi che poteva essere richiesta dallo staff legale del giocatore, ma praticamente agli albori di questa vicenda, e si è preferito seguire l’iter abituale.