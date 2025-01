Pronosticipremium.com - Roma, a febbraio l’annuncio di Antonello come Ceo. Fenucci “blocca” Sartori

Leggi su Pronosticipremium.com

Il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovo CEO dellasta per concludersi. Dopo mesi di incertezza, seguiti all’addio di Lina Souloukou lo scorso settembre dopo l’esonero di Daniele De Rossi, sembra ormai certo che Alessandroprenderà le redini del ruolo. L’attuale amministratore delegato dell’Area Corporate dell’Inter ha prevalso su candidati del calibro di Marzio Perrelli e Claudio. Dopo aver sistemato i dettagli della sua uscita dall’Inter,dovrebbe insediarsi a Trigoria all’inizio di, classe 1965, vanta una lunga esperienza professionale. Laureato in Economia e Finanza all’Università di Bergamo, ha lavorato in aziende di rilievoDeloitte e Puma, prima di approdare all’Inter nel 2015direttore finanziario, per poi diventare amministratore delegato nel 2017.