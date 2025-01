Sport.quotidiano.net - Promozione. Non basta un primo tempo dominato. Il Montelupo spreca troppo e viene fermato

Invictasauro 11 INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Tosoni (55’ Arrigucci), Savini, Berti (68’ Colombu), Greco, Bruni, Brogelli, Generali (85’ Paccagnini), Angelini (89’ Maruccia), Raito. All.: Pedone.: Lensi, Cupo, Cerrini (64’ Cintelli), Tremolanti, Corsinovi (83’ Marrazzo), Alicontri, Pucci, Bartolozzi (83’ Ferrmaca), Torrente (76’ Masoni), Ndaw, Ulivieri (76’ Caparrini). All.: Lucchesi. Arbitro: Bernardini di Piombino. Reti: 7’ Ndaw; 75’ Brogelli. Note: espulso Tropi (I) all’84’ per doppia ammonizione. GROSSETO – Unnonalper mettere al sicuro la gara e alla fine si deve accontentare di un ‘punticino’. Pronti via e gli amaranto sbloccano il risultato con Ndaw, ben servito da Ulivieri, ma tra il 10’ e il 28’ si divorano per 4 volte il raddoppio.