"Perché torna al Grande Fratello". La decisione su Jessica scuote gli altri concorrenti: pubblico furioso

La 22ª puntata stagionale del, in onda lunedì 13 gennaio su Canale 5, promette colpi di scena. Durante l’appuntamento odierno con Mattino 5, la conduttrice Federica Panicucci ha rivelato alcune anticipazioni sul programma condotto da Alfonso Signorini, confermando un atteso ritorno nella casa.Morlacchi, che aveva deciso di ritirarsi durante la puntata precedente, farà il suo ingresso nella casa per un confronto con Helena Prestes e Luca Calvani. La Panicucci ha spiegato: “Morlacchi, come sapete, ha abbandonato il programma per non andare al televoto. Insomma, stasera rientra nella casa per avere un confronto con Helena Prestes e Luca Calvani”.Per comprendere i motivi del ritiro diMorlacchi, bisognare indietro alla serata del 3 gennaio, quando una forte discussione con Helena Prestes ha acceso gli animi durante una cena.