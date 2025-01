Ilrestodelcarlino.it - Medei: "Successo importante per il morale"

Ancora una vittoria per la Lube e a fine partita c’è sicuramente soddisfazione per ilconquistato in terra pontina: "Abbiamo sfoderato una buona prestazione - dice il tecnico dei marchigianidopo il match - anche se c’è stata anche stavolta qualche sbavatura. Forse è stata la nostra migliore partita in trasferta dall’inizio della stagione. Credo che sia unche oltre ai tre punti ci può dare molto dal punto di vista dele della convinzione. Ancora piùperché arriva alla vigilia di una trasferta in Olanda che sarà sicuramente complicata e vittorie di questo tipo ci possono dare la convinzione giusta per riuscire a fare qualcosa di positivo. Nel complesso direi che abbiamo avuto una buona continuità sotto il profilo del gioco ma la cosa migliore è stata la capacità di reazione nei momenti più complicati".