Papa Francesco a Piazza San Pietro Buona domenica delle Palme buona Settimana Santa

Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme. «buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa». Bergoglio si è presentato. Ilmattino.it - Papa Francesco a Piazza San Pietro: «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa» Leggi su Ilmattino.it è arrivato aSana conclusione della messa. «». Bergoglio si è presentato.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco - finalmente una buona notizia : cosa succede

Papa Francesco - visita a sorpresa a S.Pietro

“Cosa ha detto quando ha capito”. Papa Francesco per due volte vicino alla morte : parla il medico

Ne parlano su altre fonti Papa Francesco in Piazza San Pietro, il saluto ai fedeli. Papa Francesco a Piazza San Pietro: «Buona domenica delle Palme, buona Settimana Santa». Papa Francesco in Piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro per il Giubileo dei malati: "Grazie tante". Papa Francesco in piazza San Pietro: «Servono risorse per le cure e la ricerca medica». Papa Francesco a sorpresa a piazza San Pietro: «Buona domenica a tutti, grazie tante».

Riporta ilfattoquotidiano.it: Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli: saluta la gente e regala caramelle ai bambini - Il pontefice è comparso all'improvviso alla fine della messa della Domenica delle Palme. Il nuovo appello per la pace in Ucraina e in Medio Oriente ...

Secondo msn.com: Il Papa a Piazza San Pietro, "Buona Domenica delle Palme!" - Papa Francesco è arrivato a Piazza San Pietro a conclusione della messa delle Palme, che è stata celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. (ANSA) ...

ilgiornale.it riferisce: Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica delle palme" - In occasione della Domenica delle Palme, Papa Francesco ha voluto fare un'altra sorpresa ai fedeli radunati a Piazza San Pietro. Dopo l'apparizione con il poncho per controllare i lavori all'interno ...