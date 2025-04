Il Marsiglia continua a perdere De Zerbi minimizza ma Rabiot Se parlassi potrei dire cose folli

Marsiglia di De Zerbi continua a prendere schiaffi, questa volta ne ha presi tre dal Monaco. Ancora una sconfitta, ieri in trasferta. La quarta sconfitta in cinque partite, il Marsiglia vede ormai il secondo posto allontanarsi. Ne parla l’Equipe: “all’inizio della seconda metà della Ligue 1 2024-2025, il Marsiglia è stata la peggior squadra in trasferta del campionato (solo 3 punti conquistati) e ha subito 3 gol in 4 trasferte consecutive“.Roberto De Zerbi non ha schierato nessun difensore centrale di ruolo. Nella difesa a tre c’erano Garcia, Kondogbia e Murillo, tutti e tre più centrocampisti che difensori. Quello che De Zerbi ha creato è “uno squilibrio strutturale che può talvolta esporre il Marsiglia in fase difensiva”.“Con 9 sconfitte in 29 partite, l’OM ha già accumulato tante sconfitte quante ne aveva subite nella stessa fase della stagione scorsa. Ilnapolista.it - Il Marsiglia continua a perdere. De Zerbi minimizza ma Rabiot: «Se parlassi, potrei dire cose folli» Leggi su Ilnapolista.it Ildi Dea prendere schiaffi, questa volta ne ha presi tre dal Monaco. Ancora una sconfitta, ieri in trasferta. La quarta sconfitta in cinque partite, ilvede ormai il secondo posto allontanarsi. Ne parla l’Equipe: “all’inizio della seconda metà della Ligue 1 2024-2025, ilè stata la peggior squadra in trasferta del campionato (solo 3 punti conquistati) e ha subito 3 gol in 4 trasferte consecutive“.Roberto Denon ha schierato nessun difensore centrale di ruolo. Nella difesa a tre c’erano Garcia, Kondogbia e Murillo, tutti e tre più centrocampisti che difensori. Quello che Deha creato è “uno squilibrio strutturale che può talvolta esporre ilin fase difensiva”.“Con 9 sconfitte in 29 partite, l’OM ha già accumulato tante sconfitte quante ne aveva subite nella stessa fase della stagione scorsa.

