Anteprima24.it - Esplode colpi di pistola contro il vicino di casa, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoHa esplosod’arma da fuoco all’indirizzo del suodi, senza ferirlo. Poco dopo è finito in manette ed ora deve rispondere dell’accusa di tentato omicidio. Protagonista della vicenda, accaduta a Casoria, nel Napoletano, un 42enne di Napoli con precedenti. Ad allertare gli agenti del commissariato di Afragola è stata la segnalazione di un uomo armato che aveva esplosodiin via Amedeo Modigliani. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione dove hanno trovato un uomo in stato di agitazione: questi ha raccontato che, mentre parcheggiava l’auto all’interno del cortile, un suodiha sparato verso di lui, senzarlo. I poliziotti, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presenti sul posto e alle dichiarazioni di alcune persone presenti al momento dei fatti, sono riusciti a risalire all’identità del presunto aggressore che poco dopo è stato bloccato all’interno della sua abitazione ed