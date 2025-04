Non se la sentiva Il forfait al ultimo secondo di Manuel Bortuzzo lascia molti dubbi

Iltempo.it - “Non se la sentiva”. Il forfait all'ultimo secondo di Manuel Bortuzzo lascia molti dubbi

Continua a far discutere la vicenda giudiziaria che coinvolgee Lulù Selassié. Quest'ultima è stata condannata con pena sospesa a un anno e otto mesi dal gup di Roma. Dopo giorni di silenzio, Lulù ha parlato. In una lunga intervista rita a "Fanpage", ha annunciato che farà ricorso contro la condanna: “In questo modo cercherò di dimostrare che lui non aveva paura di me. Ho prove, messaggi e cose che dimostrano che lui mi cercava e che non aveva timore di me e che stavamo benissimo. La mia verità è ben diversa da quella raccontata da lui. Non l'ho mai picchiato o schiaffeggiato. Ha anche detto che l'ho minacciato di morte e che ho annunciato che mi sarei tolta la vita se mi avesseto. Falsità! Io amo la vita e queste cose orrende non fanno parte di me ve lo assicuro", ha detto la Selassiè.