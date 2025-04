Ilfattoquotidiano.it - Impresa di Iliass Aouani, vince la Maratona degli Europei su strada: battuti tre israeliani

Quando si è trovato tra Gashau Ayale, Maru Teferi e Haimro Alame, le chance di vittoria parevano vicine allo zero. Tre compagni di squadra, tutti corridori di Israele, contro uno. Maè stato perfetto, fisicamente e mentalmente: il talento azzurro ha vinto la2025 di corsa su, con il tempo di 2h09:05. Un trionfo per l’atletica italiana, poco dopo l’altro oro vinto da Nadia Battocletti nella 10 km. Da tempo il movimento azzurro aspettava una nuova affermazione nella storica distanza dei 42 km: è arrivata la medaglia più preziosa in questa neonata competizione in corso in Belgio., 30 anni il prossimo settembre, è nato in Marocco e si è trasferito con la famiglia in Italia a due anni. Ha iniziato a correre a Milano, per poi studiare e laurearsi negli Usa.