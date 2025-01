Ilfattoquotidiano.it - Liberata l’attivista iraniana-tedesca Nahid Taghavi: era incarcerata da 4 anni. Amnesty: “La sua dura prova è finalmente finita”

, attivista, è stata rilasciata dopo quattrodi detenzione in Iran. Arrestatante una visita a Teheran nell’ottobre 2020, era stata condannata a diecie otto mesi di carcere per presunte accuse legate alla sicurezza nazionale, accuse cheha sempre negato. La famiglia ha confermato la notizia del rilascio, riportando che, ormai quasi settantenne, è tornata in Germania il 12 gennaio 2025. Mariam Claren, figlia di, ha espresso la sua gioia per il rilascio della madre: “Èa casa. Le parole non bastano per descrivere la nostra gioia. Da Berlino a Teheran: la vostra solidarietà ha contribuito a fare giustizia”.International, che aveva definitouna “prigioniera di coscienza”, ha commentato il suo rilascio: “La suaper i diritti delle donne tedesco-iranianeè stata rilasciata dal carcere in Iran dopo più di 1.