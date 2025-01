Amica.it - La sobrietà dei filler: si diffonde un trend di (vera) bellezza tra le celeb

Parola d’ordine: naturale. Sono sempre di più lerity che hanno deciso di abbracciare la cosiddetta “sobriety”, letteralmente “da ritocchino”, rinunciando ae botox in favore di un aspetto più fresco e autentico.Nel campo della medicina estetica, ormai da qualche tempo, la richiesta che va per la maggiore è quella di trattamenti mirati e specifici di ultima generazione che agiscano in profondità sulla pelle, trasformandola e contrastando invecchiamento e segni del tempo senza però ricorrere a sostanze da iniettare che possano trasfigurare i lineamenti. E ad aprire la strada verso unapiù acqua e sapone sono state proprio alcune star che deisi sono pentite.GUARDA LE FOTORinoplastica, botox,: i ritocchi estetici delle starsobriety, le star che hanno detto addio al ritoccoL’ultima in ordine di tempo ad annunciare l’addio al “ritocchino” è stata Ariana Grande.