Sport.quotidiano.net - Vuelle Pesaro Brindisi 86-79: vittoria dopo una gara finita in salita

, 12 gennaio 2025 – Porta a casa due punti la Carpegna Prosciutto contro: 86 a 79. Ma al termine di unainiziata in discesa – anche 18 punti di vantaggio per i padroni di casa – e terminata in. Perché improvvisamente la formazione di Bucchi, a 6 minuti dal termine, ha azzerato tutto portandosi sul 74 pari, grazie soprattutto a due giocatori, Ogden e Allen, ma fondamentalmente in virtù di una difesa molto aggressiva che ha mandato in tilt l'attacco dei padroni di casa. Ma negli ultimi tre minuti di partita si è rivelato ancora una volta decisivo un Ahmad che per 37 minuti ha fatto il gattone sul divano. Entrata e fallo e due punti dalla lunetta: entrata e scarico per De Laurentis che deposita a canestro; entrata e di nuovo fallo ed altri due punti dalla lunetta. Contutta sulle spalle di Allen, ben marcato da Bucarelli, i tiri sono risultati forzati e così la Carpegna Prosciutto è riuscita a riprendersi quel margine di vantaggio che ha messo al sicuro il risultato.