Isaechia.it - Valerio Scanu, Loredana Errore, Pago e Pierdavide Carone raccontano dei retroscena inediti sulla loro partecipazione ai programmi di Maria De Filippi

Leggi su Isaechia.it

Ieri sera è tornato su Rai 1 il programma Ora o mai più, la cui conduzione è ora affidata a Marco Liorni.Gli otto artisti in gara sono cantanti che in passato hanno raggiunto le vette delle classifiche. Poi, per diverse ragioni, talvolta personali, hanno smesso di esserecresta dell’onda. Inomi, però, risultano molto familiari agli appassionati di musica e agli appassionati deidiDe.A competere tra, infatti, troviamo:è stata un’indiscussa protagonista dell’edizione di Amici vinta da Emma Marrone, in cui arrivò proprio seconda in un testa a testa tra i più coinvolgenti della storia del programma.Ecco le sue parolesua esperienza nella clip di presentazione di ieri sera a Ora o mai più:Amici per me è stato un periodo di montagna russa, se vogliamo dire, perché è arrivato tutto di colpo e quindi non avevo una maturità, una preparazione tale.