Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda

Gabriele Basilico. Roma è il racconto fotografico di una città stratificata, dove si sovrappongono stili diversi in epoche differenti, dove il classico dei monumenti storici convive con l’architettura razionalista e gli elementi più moderni senza che si generino conflitti. Fino al 23 febbraio. La fotografia accessibile a chi non vede: a Roma la mostra tattile “World Unseen” X Leggi anche › La mostra su Franco Fontana a Roma e gli altri eventi da non perdere La mostra joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni al MAXXI di Roma celebra la famosa crema spalmabile inventata nel 1946 da Pietro Ferrero.