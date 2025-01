Liberoquotidiano.it - Se il Libano elegge "l'occidentale" Joseph Aoun per disarmare Hezbollah

Leggi su Liberoquotidiano.it

Per rimettere ordine a Beirut, occorreva che cadesse Damasco. Rovesciato il regime di Bashar Assad, si sono interrotti i rifornimenti di armi e denaro che dall'Iran passavano attraverso la Siria per arrivare ai terroristi islamici diin. Ma gli ostacoli sono stati rimossi grazie soprattutto alla caparbietà di Israele che, prima di accettare la tregua e dare il via al ritiro delle sue truppe, per oltre un anno si è sforzato di decimare la milizia sciita, rendendola quasi inoffensiva. Senza contare l'influenza dell'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, elemento che sta determinando conseguenze a catena a livello globale. Soltanto a tali condizioni, ieri, l'Assemblea nazionale libanese è riuscita arecapo dello Stato. Un militare, comandante delle Forze armate come lo fu il suo predecessore Michel, il cui mandato era scaduto nell'ottobre del 2022.