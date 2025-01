Ilgiorno.it - Peppino Fappani e la lotta in acqua con lo squalo: “Gli ho infilato un dito in un occhio e ha mollato la presa”

Soncino (Cremona) – È lì, seduto accanto al sindaco Gabriele Gallina, padrone di casa e con vicino la sua famiglia, moglie e due figli,, odontoiatra 69enne, sopravvissuto all'attacco di unomako, mentre era in vacanza a Marsa Alam, in Egitto, il 29 dicembre.ha ripercorso quei terribili momenti, raccontando quel che ricordava e poi ringraziando chi gli ha salvato la vita, lui che è sopravvissuto, mentre Gianluca Di Gioia non ce l'ha fatta. "Tengo a precisare che eravamo al di qua delle boe di delimitazione - ha ribapiù volte- e che non vi erano reti di protezione, per cui loè arrivato indisturbato." Sì, indisturbato e ha attaccato Di Gioia il quale, allo stremo delle forze perché gravemente ferito, è riemerso, si è attaccato a una boa e ha chiesto aiuto.