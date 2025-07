Si impossessa di circa 135mila euro della zia malata con figlia disabile | scoperta e condannata

Ha patteggiato una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi di reclusione - oltre a 400 euro di multa - la donna che, approfittando delle precarie condizioni in cui versavano l’anziana zia e la figlia disabile, si è impossessata di una somma pari a circa 135mila euro a loro insaputa. La vicenda è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

