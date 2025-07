Incidente sulla Pedemontana auto sbanda e finisce in una scarpata | due ragazzi feriti

Paura, la scorsa notte, lungo la Pedemontana, nei pressi del Bivio di Acquavella a Casal Velino, dove un’auto (Fiat Idea) con a bordo tre giovani (due ragazzi e una ragazza) si è schiantata contro il guardrail e poi è finita fuori dalla carreggiata ribaltandosi in una scarpata. Nel violento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: pedemontana - auto - scarpata - ragazzi

Schianto sulla Pedemontana, auto contro il guard rail: un ferito in ospedale - Non ha riportato fortunatamente ferite serie l'automobilista coinvolto, nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.

Incidente a Lazzate, auto ribaltata vicino all’imbocco di Pedemontana - Incidente stradale a Lazzate, nei pressi dell’imbocco di Pedemontana, con un’auto ribaltata e tre persone ferite.

Incidente tra 3 auto sulla Pedemontana, una si è ribalta: un morto e due feriti gravi - RIESE PIO X - Grave incidente stradale questo pomeriggio lungo la superstrada Pedemontana: tre auto sono entrate in collisione tra loro e una si è cappottata.

Incidente sulla Pedemontana, auto sbanda e finisce in una scarpata: due ragazzi feriti; Incidente a Casal Velino, auto si ribalta e finisce in una scarpata: due giovani in codice rosso; Incidente a Casal Velino, auto si ribalta e finisce in una scarpata: due giovani in codice rosso.

Incidente a Casal Velino, auto si ribalta e finisce in una scarpata: due giovani in codice rosso - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte lungo via Pedemontana, all’altezza del Bivio di Acquavella, nel territorio comunale di Casal Velino. Scrive ilmattino.it

Nella scarpata per 60 metri: salvi 5 ragazzi - L'Eco di Bergamo - Due ragazzi sono stati portati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, altri due all’ospedale di Seriate e all’Humanitas Gavazzeni, ... Lo riporta ecodibergamo.it