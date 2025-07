Como alle casse pagano il latte e il succo di frutta ma nelle borse avevano superalcolici per 550 euro | arrestati

Colpo fallito al supermercato di via Carloni a Como. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato una 37enne originaria di Verbania, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine, e un uomo di origine indiana del 1988, residente in provincia di Cremona e con. 🔗 Leggi su Quicomo.it

