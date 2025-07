Jennifer Lopez vuoi sposarmi? | JLo risponde al fan tirando in ballo il matrimonio fallito con Ben Affleck

Jennifer Lopez durante il concerto a Bilbao, in Spagna, ha letto ad alta voce un cartello esposto per lei tra la folla: "Vuoi sposarmi?". La cantante con tono sarcastico ha fatto riferimento al suo passato sentimentale: "Ho chiuso col matrimonio, ci ho provato un paio di volte". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jennifer Lopez mostra un taglio sul naso per un piccolo incidente, le star vanno oltre i selfie no make-up per generare empatia - Accade anche alle star di dover affrontare piccoli infortuni sul lavoro, e condividendoli, riducono le distanze con i followers, mettendo in evidenza che anche loro sono esseri umani

Formula 1, parata di stelle a Miami: da Messi e Beckham a Jennifer Lopez, vip e glamour - (Adnkronos) – Il circus della F1 torna a far tappa a Miami dove domenica 4 maggio si correrà la sesta prova del mondiale.

Marry Me - Sposami è basato sulla vera vita di Jennifer Lopez? - Sposami, la commedia sentimentale con protagonista Jennifer Lopez, torna stasera martedì 4 giugno alle 21,20 su Canale 5. Segnala movieplayer.it