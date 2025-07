Gaza colpita la chiesa della Sacra Famiglia in un raid Meloni | Inaccettabile

È stata colpita da un raid dell’esercito di Israele la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l’agenzia di stampa Ansa ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba. Intanto secondo fonti di Hamas ci sono stati progressi nei negoziati per il cessate il fuoco nella Striscia. La nuova mappa presentata da Israele prevede che le forze israeliane rimangano a circa un chilometro a nord del corridoio di Filadelfia, spiega il sito del quotidiano israeliano Haaretz. Le trattative. Le delegazioni israeliane e di Hamas sono state a Doha negli ultimi giorni per condurre colloqui indiretti mediati dal Qatar. 🔗 Leggi su Open.online

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta.

Malta, nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele - Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone - Malta, 2 mag. (askanews) - Un'imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l'ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla "Conscience".

Gli attacchi dell’esercito israeliano contro la popolazione civile a #Gaza non sono più ammissibili. Nel raid di questa mattina è stata colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, un atto grave contro un luogo di culto cristiano. Tutta la mia vicinanza a P Vai su X

