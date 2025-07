Mondiali di Nuoto di Fondo Taddeucci | L’argento corona la mia carriera La gara è stata difficile

Singapore – La seconda medaglia azzurra ai Mondiali di Nuoto di Fondo a Singapore ha il volto soddisfatto e felice di Ginevra Taddeucci. L’atleta tricolore dona all’Italia un alloro da bis sul podio, dopo l’argento di Gregorio Paltrinieri nella 10 km (leggi qui) e sempre nella stessa distanza, la Taddeucci si è cinta il collo proprio di un altro argento con il tempo di 2h07’55?7. L’oro mondiale individuale è andato all’autraliana Moesha Johnson in 2h07’51?3. Uno storico terzo posto è andato alla monegasca Lisa Pou che ha chiuso in 2h07’57?5. “Mi mancava questa medaglia, è il coronamento di una carriera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

