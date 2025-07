AEW | Mina Shirakawa fuori dai giochi? La AEW non conferma né smentisce

Mina Shirakawa potrebbe essere costretta a fermarsi dopo AEW All In: Texas, anche se non è ancora chiaro se il suo infortunio sia reale o parte di una storyline. Durante l’episodio di AEW Dynamite del 16 luglio, Tony Schiavone ha annunciato che Shirakawa ha riportato una frattura alla mano durante il Women’s Casino Gauntlet Match. Il colpo decisivo sarebbe arrivato da Athena, che ha inflitto la sua mossa finale, l’ O-Face, prima di schienarla e conquistare così una futura opportunitĂ titolata per l’AEW Women’s Championship. Infortunio shock per Mina Shirakawa: RealtĂ o finzione?. La tempistica ha sollevato qualche dubbio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW: Mina Shirakawa fuori dai giochi? La AEW non conferma nĂ© smentisce

In questa notizia si parla di: mina - shirakawa - fuori - giochi

AEW: Mina Shirakawa sfiderà Toni Storm per il titolo a Double or Nothing - L’ex star di Stardom ottiene una vittoria importante nel Four-Way Match a Dynamite Beach Break. Mina Shirakawa è ufficialmente tornata in AEW e ha già ottenuto un’opportunità per il titolo mondiale femminile, che avrà luogo al pay-per-view Double or Nothing di questo mese.

AEW: Tony Khan costretto a cambiare la theme song di Mina Shirakawa in corsa a Dynamite - Nell’ultima puntata di Dynamite abbiamo assistito al debutto come performer esclusiva AEW di Mina Shirakawa; ma qualcosa di insolito è capitato.

AEW: Tony Khan cancella il cambio musica di Mina Shirakawa in diretta dopo le reazioni negative - Tony Khan, proprietario e booker di AEW, ha confermato di aver modificato l’entrance theme di Mina Shirakawa nel bel mezzo della puntata di Dynamite di ieri sera in seguito alle reazioni negative ricevute sui social media.

BRESSLIN REVIEW: WWE SMACKDOWN (04 LUGLIO 2025) by Vøid Oh ma datemi tempooooooooo subito vediamo Jacob Fatu super incazzato che tira fuori dalla macchina Sikoa e mena sia Tonga Loa che Mateo! Ben ritrovati! Domani Maratona Dles Dolo Vai su Facebook