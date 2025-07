Governo dice no a stop Memorandum di cooperazione militare con Israele chiesto dalle opposizioni

Votate alla Camera le tre mozioni delle opposizioni, una firmata da Conte (M5s)-Schlein (Pd)-Bonelli (Avs), un'altra Boschi (Iv) e una terza da Magi-Schullian, sul Memorandum d'intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa con il governo dello Stato di Israele. Il governo ha respinto la richiesta di sospensione dell'accordo con Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: israele - governo - memorandum - cooperazione

Armi italiane ad Israele, governo in cortocircuito: "Le nostre munizioni non colpiscono¬†civili"; dal 7 ottobre 2023 esportazioni per 4,3 mln‚ā¨ - √ą stato l'esecutivo per bocca del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli ad ammetterlo, andando per√≤ in cortocircuito, in quanto ha sostenuto come si sia fatta una presunta valutazione affinch√© gli armamenti non potessero "essere utilizzati contro la popolazione civile" Il governo italiano

Su Gaza un governo temporaneo degli Stati Uniti: colloqui in corso con Israele. "Altri Paesi potrebbero partecipare" - Gli Stati Uniti e Israele stanno discutendo "al pi√Ļ alto livello"¬†della possibilit√† di istituire un governo temporaneo guidato da¬†Washington nel periodo post-bellico.

Spagna blocca l‚Äôacquisto di proiettili da Israele dopo le pressioni della sinistra: ‚ÄúNo al business col governo genocida‚ÄĚ - ‚ÄúLa Spagna non fa business con un governo genocida ‚Äú. Le parole della vicepremier spagnola, Yolanda Diaz, sono un grido di vittoria per il risultato ottenuto dalle proteste scoppiate mercoled√¨ 23 aprile, quando √® emerso che il ministro della Difesa, il socialista Fernando Grande-Marlaska, contrariamente a quanto annunciato mesi fa aveva dato seguito all‚Äôacquisto di una partita da 15 milioni di proiettili da un‚Äôazienda israeliana.

In Aula la discussione generale della mozione concernente iniziative in ordine alla denuncia formale del Memorandum d'intesa in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa con il Governo dello Stato di #Israele. Gli iscritti. Vai su X

Giornata delle Donne in diplomazia| Le donne diplomatiche italiane lavorano con passione al servizio della pace, del dialogo e della cooperazione internazionale. Grazie a tutte le donne che ogni giorno costruiscono ponti nel. #WomenInDiplomacy Vai su Facebook

Governo dice no a stop Memorandum di cooperazione militare con Israele chiesto dalle opposizioni; Stop al Memorandum Italia-Israele: la diffida dei giuristi; Cortei contro la guerra a Roma. Parolin: bene la piazza anti-riarmo.

MO, LOMUTI (M5S): MEMORANDUM MILITARE CON ISRAELE INCOSTITUZIONALE - Roma, 14 luglio ‚Äď ‚ÄúQuesto governo non vuole sospendere il memorandum di cooperazione militare Italia- Lo riporta politicamentecorretto.com

MO, AURIEMMA (M5S): ECCO COME GOVERNO ATTUA MEMORANDUM MILITARE CON ISRAELE - Lo ha dichiarato la deputata M5S Carmela Auriemma intervenendo in aula nel corso della discussione generale sulla mozione unitaria delle opposizioni contro il memorandum di cooperazione militare ... Riporta politicamentecorretto.com