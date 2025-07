Premio urbanistica 2025 Genova Street Lab tra le migliori strategie urbane in Italia

Genova Street Lab si aggiudica il Premio Urbanistica 2025 nella categoria “Strategie e politiche”, assegnato nell’ambito della rassegna nazionale Urbanpromo, in programma a Firenze dall’11 al 14 novembre. Il progetto, promosso dal Comune con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

